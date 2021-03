Nuova conferenza stampa da Berna con gli esperti della Confederazione per fare il punto sulla situazione nel nostro Paese e aggiornare la popolazione sull’andamento della pandemia. Relatori del punto informativo sono Fosca Gattoni, vice capo della Sezione diritto agenti terapeutici dell’UFSP, Patrick Mathys, capo della sezione Gestione delle crisi e cooperazione internazionale dell’UFSP, Martin Bühler, direttore dell’Ufficio della difesa militare e civile e responsabile dello stato maggiore di crisi COVID-19 del Canton Grigioni, e Rudolf Hauri, medico cantonale di Zugo, presidente dell’Associazione dei medici cantonali.

«La situazione è fragile, varianti dominanti»

Patrick Mathys ha inaugurato l’incontro ricapitolando i dati degli ultimi giorni in Svizzera: «Il numero di casi continua a crescere, la situazione è estremamente incerta e ci si chiede se il Paese sia sulla soglia di una terza ondata», ha affermato il capo della sezione Gestione delle crisi dell’UFSP. «L’aumento rispetto alla settimana scorsa è chiaro e con le attuali cifre di riproduzione, il numero dei contagi potrebbe raddoppiare entro quattro settimane».

«Le nuove varianti», ha poi sottolineato Mathys, «sono diventate dominanti e rappresentano ora l’80% delle nuove infezioni. Più di 17.000 casi derivanti da mutazioni del coronavirus sono stati confermati. È stato anche confermato che il virus britannico è più contagioso e porta anche a decorsi più gravi».

«Purtroppo, i ricoveri e i decessi non sono più in diminuzione, ma non siamo ancora ad un eccesso di mortalità».

Alcuni punti positivi

Punto positivo, tuttavia, sono le vaccinazioni, che proseguono in tutto il Paese. «Tuttavia, il fatto che non si sia arrivati ancora alla vaccinazione delle persone tra i 50 e i 70 anni è un problema», ha evidenziato Mathys.

Buona anche la nuova strategia di test, che dovrebbe dare un «contributo significativo al contenimento della pandemia».

Strategia di test in 3 pilasti

La parola è poi passata a Fosca Gattoni, che ha spiegato la nuova strategia di test, «basata su tre pilastri»:

- testare le persone sintomatiche,

- effettuare test di massa nelle scuole, case di riposo e simili,

- test preventivi e gratuiti per tutti

«Il terzo pilastro», ha concluso Gattoni, «è pronto dall’inizio di questa settimana».

Grigioni pionieri del test di massa

Martin Bühler si è poi espresso sulla strategia dei test di massa, nella quale il suo canton Grigioni è pioniere: «L’utilità dei test preventivi è chiara», ha affermato, «soprattutto con l’arrivo di molti turisti. Grazie ai test nelle aziende e nelle scuole, una gran parte delle nuove infezioni può essere rilevata più rapidamente - ed è possibile un intervento precoce». Il responsabile dello stato maggiore di crisi grigionese ha poi fornito dei numeri: «Più di 140 scuole partecipano ai test con oltre 20.000 studenti e insegnanti. Ora sono coinvolte anche centinaia di aziende - 131 positivi asintomatici sono stati individuati».

La vaccinazione aiuta a mantenere bassi ricoveri e decessi

Rudolf Hauri ha poi confermato quanto già evidenziato da Mathys: «Le vaccinazioni stanno già avendo effetto: i numeri riguardanti i pazienti in terapia intensiva e i decessi non sono più in diminuzione, ma rimangono relativamente bassi».

Si è poi passati a rispondere alle domande dei giornalisti.

La terza ondata è già iniziata? Le aperture sono arrivate troppo presto?

«Non è ancora possibile parlare inequivocabilmente di una terza ondata», ha risposto Mathys, «ma i numeri lo suggeriscono. La diffusione delle varianti e le distensioni nelle misure sono i motori dell’aumento», ha continuato, «ma le vaccinazioni e un comportamento responsabile della popolazione possono rallentare la curva».

Per quanto riguarda le riaperture, Mathys ha aggiunto: «Non spetta a me decidere al riguardo, ma da un punto di vista epidemiologico non è certo la situazione più favorevole per attuare ulteriori passi di apertura, ad ognuno dei quali è associato un certo rischio».

È ancora possibile, entro giugno, rispettare i termini previsti per la campagna vaccinale?

«Noi riteniamo che l’obiettivo sia ancora realistico e faremo di tutto perché possa essere raggiunto», ha risposto Mathys. «L’unico modo per tornare alla normalità è attraverso la vaccinazione».

Con quale percentuale della popolazione vaccinata si può parlare di immunità di gregge?

«Preferiamo non dare una percentuale fissa, perché il numero dipende anche dal tipo di coronavirus», ha risposto Mathys. «Con la variante originale, si presume, ogni positivo può arrivare ad infettare circa altre 3 persone. Due terzi della popolazione vaccinata potrebbe dunque essere sufficiente. Con le mutazioni più contagiose, però, ogni positivo può infettare altre 4,5 persone. L’immunità di gregge si raggiungerebbe dunque con circa l’80% della popolazione immunizzata».

In Ticino mancano i kit per i test a tappeto, come funziona l’approvvigionamento? Le aziende non sanno a chi rivolgersi.

«I kit non mancano», ha risposto Fosca Gattoni, «ma è compito dei singoli Cantoni coordinarsi con i laboratori e fare in modo che arrivino dove devono arrivare. Noi ovviamente siamo a disposizione per aiutare dove possibile», ha concluso.

E per quanto riguarda i test fai da te?

«Ci aspettiamo che siano disponibili nelle farmacie dall’inizio di aprile», ha risposto Gattoni, specificando però che «prima dell’utilizzo deve arrivare l’approvazione».

Qual è la situazione con il certificato di vaccinazione?

«L’obiettivo deve essere quello di avere un certificato di vaccinazione che sia il più universale possibile», ha risposto Mathys. «Se si vuole viaggiare, deve essere il più possibile concordato a livello internazionale. Il lavoro su un certificato di vaccinazione viene portato avanti a pieno ritmo».

Cosa si vuole fare in Svizzera con il vaccino di AstraZeneca?

«L’approvazione è una questione che riguarda Swissmedic», ha risposto Mathys, che non può dunque «dire nulla al riguardo». «Swissmedic», ha comunque assicurato, «sta tenendo d’occhio le notizie di questi giorni».

