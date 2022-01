Dopo Argovia e i Grigioni, anche il canton Zugo ha deciso oggi di sospendere i test a tappeto contro la COVID in diverse scuole. Il laboratorio che collabora con il cantone non è più in grado di analizzare i test PCR in tempo. La ragione è il dilagare della variante Omicron che ha fatto esplodere il numero di test, ha reso noto oggi il Dipartimento cantonale dell’educazione.