I mandati dei quattro capi delle istituzioni dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) terminano sabato prossimo. Secondo il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), ciò è certo dopo che oggi i Paesi partecipanti non sono stati in grado di accordarsi su una proroga provvisoria fino a metà dicembre.