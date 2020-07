A suo avviso, inoltre, il progetto mescola richieste disparate che andrebbero trattate in modo separato. Per quanto riguarda il sostegno ai media online, la minoranza teme che si tratti di una «inutile ingerenza in un mercato che funziona correttamente».

E proprio l’aiuto ai media online - 30 milioni l’anno per una durata di dieci anni destinati a progetti innovativi in questo settore - era stato rifiutato dal Consiglio degli Stati il mese scorso quando aveva discusso il pacchetto di aiuti alla stampa. Dopo averne approvato il principio, è mancata la maggioranza qualificata necessaria per sciogliere il freno alle spese. Via libera invece ai i crediti destinati alla stampa scritta ed elettronica (150 milioni).

Questi sono così ripartiti: 50 milioni per la distribuzione postale di giornali e periodici in abbonamento (20 in più rispetto alla proposta dell’esecutivo) e 30 milioni (10 in più) per quella associativa e delle fondazioni, 40 milioni per il recapito mattutino indipendente (tale somma non era prevista dal Consiglio federale) e 30 milioni per l’agenzia di stampa Keystone-ATS, gli istituti di formazione e perfezionamento e gli organismi di autoregolamentazione.