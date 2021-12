Spostare più a nord, per esempio nel Luganese, i veicoli pesanti che attualmente sostano sulla corsia di emergenza dell’autostrada A2 tra Mendrisio e Chiasso non è la soluzione adeguata. Lo ha detto la consigliera federale Simonetta Sommaruga al Nazionale durante l’Ora delle domande rispondendo a un quesito di Marco Romano (Centro/TI).

Nella sua domanda, il parlamentare ticinese si faceva portavoce delle preoccupazioni dei comuni del Mendrisiotto, contrari al progetto dell’Ufficio federale delle strade (USTRA) che prevede la realizzazione di una «corsia riservata» per i camion in prossimità del valico di Chiasso-Brogeda (A2), in pratica un parcheggio sul sedime autostradale.

Romano si chiedeva per quale motivo il traffico pesante non viene gestito più a nord evitando di pesare su di un Mendrisiotto già al collasso. Oggi, in aula, Sommaruga ha spiegato che una soluzione lungo la piana del Vedeggio non è opportuna poiché «andrebbe a penalizzare ulteriormente il sovraccarico di quel tratto dell’A2 e non permetterebbe di accogliere quei veicoli che accedono dagli svincoli autostradali ubicati più a sud».