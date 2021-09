Fra il 23 e il 29 agosto i nuovi casi di Covid-19 in Svizzera e nel Liechtenstein sono rimasti stagnanti su base settimanale. Se ne sono registrati 17’890, contro i 17’994 dei sette giorni precedenti. Si segnalano inoltre 394 ricoveri (494 la settimana prima) e 34 morti (24).

È quanto emerge dal rapporto settimanale pubblicato oggi dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). L’incidenza della malattia va dai 100 casi per 100’000 abitanti del Ticino fino ai 298/100’000 di Appenzello Interno.

Nella settimana presa in considerazione sono stati effettuati 191’477 test (61% PCR, 39% antigenici rapidi), ovvero il 18% in più rispetto ai sette giorni precedenti (162’785). Il tasso di positività dei PCR è sceso dal 18% al 15%, quello degli antigenici dal 4,6% al 3,9%.

Al 31 agosto le persone in isolamento erano 19’647 e quelle in quarantena 19’385. Entrambi i dati sono in aumento, poiché la settimana scorsa erano rispettivamente 17’564 e 16’280.