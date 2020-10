I test rapidi per rilevare i contagi da coronavirus potranno essere effettuati anche in farmacia a partire dal 2 novembre. I farmacisti prevedono che entro la fine dell’anno, una farmacia su tre delle circa 1800 in totale nel Paese sarà in grado di offrirne. I preparativi sono in corso, ha indicato l’associazione dei farmacisti Pharmasuisse in una nota diramata questa sera. Inizialmente non era chiaro quando sarebbero stati effettuati i primi test nelle farmacie. L’obiettivo è quello di testare le persone con sintomi in luoghi facilmente accessibili in modo rapido e senza complicazioni. A tal fine, le farmacie stanno creando un sistema di annuncio, adattando i concetti di protezione e formando i dipendenti. Il test rapido in farmacia alleggerisce l’onere per gli studi medici, gli ospedali e i centri di test, scrive l’associazione.