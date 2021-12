Oggi la Camera dei Cantoni ha eliminato l’ultima divergenza col Nazionale, stralciando dalla legge l’obbligo di indicare anche l’indirizzo postale. Rimarrà invece la possibilità di contattare gli eletti via posta elettronica. Secondo il Parlamento, togliendo l’indirizzo postale si eviterà l’invio di corrispondenza non richiesta e si farà in modo che i deputati non vengano molestati al domicilio.