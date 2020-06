A partire dal prossimo anno i membri dell’Assemblea federale godranno di una maggiore protezione in caso di minacce nei loro confronti. Lo ha stabilito il Consiglio federale aggiornando l’ordinanza sulla protezione di persone ed edifici di competenza federale. Già oggi, ricordiamo, l’Ufficio federale di Polizia (fedpol) è responsabile, con le autorità cantonali, della sicurezza di varie personalità di spicco come ad esempio i membri del Consiglio federale, i magistrati e gli stessi parlamentari.

A partire dal prossimo anno, però, l’Esecutivo ha voluto definire più chiaramente le competenze della fedpol, creando le basi legali per nuovi compiti e colmare così anche delle lacune esistenti che riguardano, appunto, la protezione dei membri dell’Assemblea federale. Grazie alla revisione dell’ordinanza, ad esempio, dal prossimo anno sarà possibile per la fedpol adottare delle misure di sicurezza anche presso il domicilio privato dei parlamentari, mentre oggi questa misura è prevista unicamente per i membri del Governo e i dipendenti della Confederazione minacciati.

Come ci spiega la portavoce della fedpol Katrin Schmitter «il numero delle segnalazioni di minacce è rimasto più o meno costante negli ultimi anni» registrando poi «una diminuzione tra il 2018 e il 2019». Andando a vedere le cifre pubblicate dalla stessa fedpol nel suo rapporto annuale si evince infatti che le segnalazioni di minacce sono state 669 nel 2018 e 246 l’anno successivo. «Ma - precisa Schmitter - solo una minima parte di queste segnalazioni, dopo la nostra analisi risultano in ‘‘reali’’ e quindi potenzialmente pericolose per la persona minacciata». In effetti, cifre alla mano, rispetto alle segnalazioni le «minacce reali» nel 2018 e nel 2019 sono state rispettivamente 43 e 18. Ma come interviene concretamente la fedpol in caso di «minacce reali»? Schmitter ci spiega che «la tipologia d’intervento è molto variabile a seconda della gravità delle minacce. Si parte da una semplice analisi della situazione e si può arrivare anche alla protezione 24 ore su 24 della persona minacciata per un determinato periodo. Ma tra questi due estremi, le tipologie d’intervento possono variare di molto».

Ad ogni modo, precisa la portavoce, in caso di minacce ai politici la fedpol in collaborazione con la polizia cantonale «inizialmente entra in contatto con la persona potenzialmente pericolosa per verificare la situazione e in particolare per istruirla sulle possibili conseguenze dei suoi atti. Ma se le minacce perdurano, allora possono entrare in gioco altre misure».

Il caso Koch

Negli scorsi giorni ha fatto molto discutere, a proposito della protezione delle personalità di spicco, il fatto che l’ormai «ex mister-covid» Daniel Koch, responsabile dell’Ufficio federale della salute pubblica sia finito sotto scorta. Ma come ci spiega la portavoce della fedpol, «si è trattato di un intervento normale, vista la straordinarietà della situazione legata al coronavirus e alla conseguente grande esposizione mediatica a cui è stato sottoposto».

Più digitale

Nell’aggiornare l’ordinanza il Consiglio federale ha poi voluto adattare questo strumento al fenomeno della digitalizzazione e delle minacce sui social media. A tale scopo, nell’ordinanza è stato introdotto un provvedimento che permette di prendere contatto con elementi potenzialmente pericolosi. Una misura che potrà essere eseguita dalla fedpol insieme alle polizie cantonali nel caso vi siano motivi concreti di sospettare che l’interessato possa commettere un reato contro una persona da proteggere.