Chi lavora da casa non ha bisogno di un abbonamento dei trasporti pubblici. È quanto cominciano a notare i servizi alla clientela delle FFS. Numerosi pendolari vogliono bloccare temporaneamente i loro abbonamenti. L’ex regia federale confida nella comprensione dei suoi clienti se il trattamento delle richieste dura più tempo del normale.

Le FFS non possono quantificare quante domande hanno ricevuto negli ultimi giorni. Hanno tuttavia dichiarato all’agenzia Keystone-ATS che i collaboratori stanno facendo il possibile per rispondere alle richieste dei clienti.

Le Ferrovie federali ricordano che i detentori di un abbonamento generale possono bloccarlo per 30 giorni, senza tasse supplementari.

Coloro invece che avessero pianificato un viaggio in Svizzera e già acquistato il biglietto, possono riconsegnarlo e le FFS rimborseranno loro l’intero prezzo. Ciò vale per i viaggi fino al 30 aprile compreso. Per quanto riguarda quelli previsti a partire dal primo maggio, l’ex regia federale informerà ulteriormente.