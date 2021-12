Gli anziani svizzeri diventano sempre più ricchi: il loro patrimonio aumenta con il passare degli anni e in maniera più decisa dopo l’età del pensionamento. Un fenomeno in controtendenza con il resto del pianeta. È quanto emerge da uno studio dell’Alta scuola del nord-ovest della Svizzera (FHNW) di cui riferisce oggi la NZZ am Sonntag.