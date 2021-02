Nel corso delle contrattazioni per il CCL si sono affrontati numerosi argomenti, ma per l’associazione dei piloti l’idea di arrivare fino al 45% di risparmi era semplicemente troppo. «Ora speriamo che la Fondazione svizzera dell’aviazione spinga per far tornare tutti al tavolo delle trattative», ha detto Kilian Kraus, presidente di Aeropers, in un’intervista alle testate CH-Media.