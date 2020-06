Per il presidente di Santésuisse, Heinz Brand, «c’è sicuramente ancora un notevole potenziale di risparmio negli ospedali in Svizzera» e la crisi del coronavirus ha mostrato che l’offerta può ancora essere ottimizzata.

In un’intervista pubblicata oggi dal «Blick», l’ex consigliere nazionale grigionese dell’UDC sottolinea come «nel settore della terapia intensiva, la gamma di servizi è troppo piccola, mentre è troppo grande per gli ospedali tradizionali».

Per il responsabile dell’associazione delle casse malattia, il settore ospedaliero in generale deve diventare più dinamico per potersi adattare più rapidamente all’evoluzione della domanda. «Oggi è importante che sia il personale che le attrezzature possano essere utilizzate in modo più flessibile», ha detto.