I militari si trovavano nel veicolo corazzato per una esercitazione in una zona di tiro nel quadro della scuola reclute, una delle ultime prima della fine del corso il 21 maggio. I quattro giovani - tre reclute e un sergente - hanno lasciato il motore accesso per far funzionare il riscaldamento, permettendo senza volerlo di far entrare il gas nel veicolo. Non è chiaro se il monossido di carbonio provenisse dal motore o dal riscaldamento. Tutti e quattro sono stati elitrasportati in ospedale, ma la loro vita non è mai stata in pericolo.