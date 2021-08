A lanciare l’allarme oggi è la Società svizzera di medicina intensiva (SSMI), aggiungendo che il personale attivo in questi reparti, sotto pressione per quasi un anno e mezzo, lo sarà probabilmente di nuovo.

La SSMI afferma di non poter escludere un ulteriore peggioramento sul fronte della carenza di personale di cure intensive, ciò che porterebbe a una recrudescenza della situazione in queste unità.

Dalla fine di gennaio, 122 persone hanno dovuto essere ricoverate in ospedale affette da COVID-19 malgrado fossero completamente vaccinate. 23 sono morte, 21 di loro avevano più di 80 anni. In totale, dal 27 gennaio ci sono stati 782 casi di infezioni in persone che erano state vaccinate con due dosi da almeno 14 giorni, rileva oggi l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) nel suo rapporto settimanale sulla situazione. Si può tuttavia ipotizzare un numero considerevole di casi non segnalati, che non hanno richiesto cure mediche.