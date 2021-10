Dal 21 al 24 settembre sono andate in scena negli Stati Uniti le finali della competizione triennale di robotica «Subterranean Challenge» promossa dall’agenzia di ricerca statunitense DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency). L’agenzia è parte del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti che ha indetto la gara per promuovere nuovi approcci alla cartografia rapida, alla navigazione e alla ricerca in ambienti sotterranei. La DARPA Robotics Challenge è considerata una delle competizioni di robotica più importanti al mondo.

Per prepararsi in modo ottimale alla DARPA Robotics Challenge, il Centro svizzero dei droni e della robotica del DDPS (CSDR DDPS) di armasuisse Scienza e Tecnologia (S+T), in collaborazione con la Formazione d’addestramento del Genio/Salvataggio/NBC dell’esercito svizzero, ha messo a disposizione impianti in superficie e sotterranei, al cui interno il team «CERBERUS» è riuscito a testare in modo realistico diversi robot.