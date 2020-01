Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha proposto ad Atene di accogliere un certo numero di minorenni non accompagnati con legami familiari con la Svizzera, ha dichiarato la «ministra» all’agenzia Keystone-ATS. Non è ancora chiaro quando giungeranno.

Keller-Sutter ha pure invitato la Commissione europea a elaborare un piano d’azione per la Grecia. La situazione umanitaria nel Paese è precaria e in più c’è un’importante frontiera esterna dello spazio Schengen, ha rilevato. «Bisogna assicurarsi che ci sia un registro completo di chi entra in Grecia», e anche il rimpatrio deve essere garantito in modo che non sia possibile continuare il viaggio, ha aggiunto.