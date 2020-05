Il concetto di protezione è stato elaborato e approvato in collaborazione con tre uffici federali (Sicurezza alimentare, Sanità e Seco), come riferito martedì da Gastro e Hotelleriesuisse. Si applica a tutti gli esercizi di ristorazione, ad eccezione dei servizi di ristorazione nelle scuole dell’obbligo. Il punto chiave è la raccolta e la conservazione quindicinale dei dati personali. Dopo due settimane, gli stabilimenti devono distruggere completamente i dati. Durante questo periodo, l’azienda deve essere in grado di fornire informazioni sui tavoli serviti da un dipendente.

Massimo quattro persone a un tavolo

All’ingresso dei ristoranti ci sono postazioni per l’igiene delle mani per i visitatori. Gli ospiti possono sedersi a un massimo di quattro a un tavolo e non possono mescolarsi con altre persone. Le persone si devono conoscere fra loro. Se non c’è un divisorio tra i tavoli, deve essere garantita una distanza di due metri spalla a spalla tra i gruppi di ospiti. Il concetto contiene i dettagli esatti delle dimensioni e delle posizioni.

Le carte del menu e i vassoi, così come le spezie da tavola, dovranno essere puliti o disinfettati dopo ogni ospite. Giornali e riviste non saranno più a disposizione perché passano in mani diverse. Le offerte di intrattenimento come la musica dal vivo, le freccette, il bowling o le slot machine sono vietate. Nei bagni degli uomini, gli orinatoi sono bloccati per mantenere la distanza di due metri anche nei servizi igienici. Gli ospiti sono pregati di pagare con carta di credito o senza contatto. Nelle aree d’attesa ci sono dei contrassegni sul pavimento.

Maschera consigliata per il personale

Particolare attenzione è rivolta anche alla tutela del personale della ristorazione. Anche i dipendenti che lavorano fianco a fianco per periodi di tempo più lunghi devono mantenere una distanza di due metri, oppure girare le spalle o indossare maschere protettive.

Sebbene il concetto di protezione non richieda l’uso di maschere da parte del personale di servizio, esso prevede una raccomandazione urgente di indossare maschere igieniche non appena la distanza minima viene ridotta anche solo per breve tempo. L’azienda deve consentire ai dipendenti di lavorare con maschere igieniche o visiere su loro richiesta, a meno che queste non siano completamente fuori dal comune in termini di estetica. Le maschere devono essere cambiate almeno ogni quattro ore, i guanti monouso dopo un’ora.

Ove possibile, i lavori di pulizia devono essere eseguiti con panni usa e getta. Non appena una superficie o un oggetto viene utilizzato da più persone, deve essere disinfettato almeno una volta al giorno. Le stanze del lavoro e degli ospiti devono essere ben ventilate regolarmente.

Infine, le aziende e la loro direzione hanno il dovere di fornire informazioni e formazione sulle misure di protezione per i loro dipendenti

