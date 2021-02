I ristoranti possono aprire a mezzogiorno come mense aziendali. Lo indica oggi l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) che ha informato i Cantoni sulle condizioni da rispettare per autorizzare tale ritrovi pubblici a servire pasti a pranzo.

In una nota, il sindacato Syna ricorda di aver richiamato l’attenzione sulla questione dei pasti nell’edilizia sin dall’inizio del semi-confinamento. Gli operai che lavorano nei grandi cantieri possono generalmente consumare pasti in locali riscaldati messi a disposizione dal datore di lavoro. Ben diverso in discorso nel settore delle installazioni e finiture: elettricisti e pittori per mangiare devono rifugiarsi in gelidi scantinati ghiacciati attorno a stufette elettriche.