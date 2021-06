«Abbiamo grandi difficoltà a trovare buoni lavoratori qualificati», afferma Casimir Platzer, presidente dell’organizzazione di categoria Gastrosuisse, in dichiarazioni rilasciate all’agenzia Awp. Il problema sussisteva già prima della crisi del coronavirus, ma ora è diventato ancora più acuto. Una causa viene considerata la mancanza di dinamismo sul mercato del lavoro: ad esempio gli alberghi delle città, che non vanno ancora bene, usano tuttora lo strumento del lavoro a tempo ridotto. «I dipendenti interessati non sono quindi sul mercato e non cambiano impiego», spiega Platzer. Inoltre l’uno o l’altro dei dipendenti del ramo, dopo molti mesi confinamento, ha perso fiducia nel settore e ha cambiato comparto.