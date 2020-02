Novità nelle votazioni federali odierne: i risultati parziali non potranno essere resi pubblici prima di mezzogiorno. In questo modo si vuole evitare che la comunicazione anticipata dei risultati possa influire sul voto. È quanto prevede la revisione dell’Ordinanza sui diritti politici adottata lo scorso anno dal Consiglio federale.

Tale ordinanza include anche un aggiornamento del sistema di comunicazione dei risultati. Se finora i cantoni dovevano informare la Cancelleria federale per «telefax, telescrivente o, se necessario, per telefono», in futuro basterà farlo in «forma elettronica» (attraverso la piattaforma protetta dell’Ufficio federale di statistica denominata Sedex).