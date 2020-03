Alcune aziende stanno cercando di trasferire sui dipendenti i costi derivanti dalla chiusura delle scuole adottata venerdì dal Consiglio federale per contenere la diffusione del coronavirus. Lo denuncia il sindacato Unia, ricordando che non sono consentiti licenziamenti, tagli ai salari o ferie obbligatorie e lanciando un appello al Consiglio federale.

I segretariati di Unia sono sommersi da richieste di informazioni da parte dei lavoratori preoccupati per le conseguenze delle misure di emergenza, rileva il sindacato in una nota odierna. I dipendenti di un importante distributore vengono per esempio accusati di violazione del contratto di lavoro se rimangono a casa per occuparsi dei loro figli, segnala Unia.