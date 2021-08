Più sicurezza sociale con un’assicurazione sul lavoro e un’estensione del servizio pubblico che includa l’assistenza integrativa ai bambini per le famiglie. Sono alcune proposte discusse al congresso straordinario del PS per uscire dalla crisi del Coronavirus.

Nel suo discorso, il consigliere federale Alain Berset ha fatto appello alla solidarietà necessaria per superare la pandemia. Questo include la rinuncia temporanea ad alcune libertà e abitudini per non mettere in pericolo i membri più deboli della società. La vaccinazione sta ora causando accesi dibattiti - «ma purtroppo anche aberrazioni che io condanno», ha detto Berset.

Il PS propone in particolare l’introduzione di una «assicurazione generale per l’occupazione» che coprirebbe la perdita involontaria di reddito indipendentemente. Ciò dovrebbe colmare le lacune dei lavoratori autonomi e dei lavoratori precari.

Altro punto da migliorare la solidarietà: il PS vuole far pagare chi ha guadagnato dalla crisi e chiede maggiori tasse sui profitti. La crisi del Coronavirus ha colpito tutti, ma c’è anche chi «ne ha approfittato in modo massiccio», si legge nel documento programmatico. Questo vale per l’industria farmaceutica, ma anche per i grandi gruppi digitali e per le società immobiliari che hanno rifiutato di rinunciare a una parte degli affitti commerciali.