Le intenzioni di voto variano a seconda della regione linguistica presa in considerazione. In Romandia, la quota di favorevoli si è notevolmente erosa, scendendo dal 63% del primo sondaggio al 46% attuale. I più convinti in favore del sì restano i ticinesi (62%), mentre in Svizzera tedesca si flirta con la parità: il 50% è per approvare il testo, il 49% per bocciarlo. Il sì è in vantaggio anche per quel che concerne l’accordo di partenariato economico con l’Indonesia. Il 52% di chi intende votare pensa di accettare l’intesa, mentre il 41% dell’elettorato simpatizza per il no. Il 7% si dice ancora indeciso. Le critiche maggiori sono sollevate dai romandi. Svizzero tedeschi in primis e ticinesi poi sono invece per il sì. Si smarca dalle altre la previsione riguardante il terzo oggetto in votazione, ovvero la legge federale sui servizi d’identificazione elettronica (Legge sull’Ie). In questo caso, è in effetti il no (54%) a essere avanti, con i sostenitori del progetto che rincorrono (42%). Il 4% non ha ancora scelto da quale parte schierarsi. L’istituto gsf.bern ha condotto la propria ricerca fra il 10 e il 18 febbraio, coinvolgendo 12’166 aventi diritto di voto. Il margine di errore si stabilisce a +/- 2,8 punti percentuali.