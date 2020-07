Per l’azienda si tratta di rafforzare la sua competitività e di adattarsi alle mutate condizioni del mercato. La crisi del Covid-19 non fa che accentuare la concorrenza e in Svizzera la situazione è resa ancora più complicata dalla forza del franco.

La decisione di adottare queste misure non è stata presa in preda al panico, ma perché l’impresa ragiona sul lungo termine, ha sottolineato il manager. «Noi pensiamo in anni e non in trimestri. Se si guarda il nostro bilancio si vede che Schindler è un’azienda solida e con una liquidità molto elevata. Vogliamo crescere più velocemente del mercato e continuare a realizzare i nostri progetti strategici», ha concluso Oetterli.