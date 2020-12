Nei test a tappeto erano emersi tassi di positività nettamente superiori alla media in sei comuni delle regioni di Maloja (che comprende Bregaglia ed Engadina Alta), Bernina (Val Poschiavo), Engadina Bassa e Val Monastero, ricordano le autorità grigionesi in un comunicato diramato in serata.

Per le autorità la misura ha avuto un grande effetto: in una settimana l’incidenza sull’arco di sette giorni è scesa da 202 a 55 nuove infezioni, pari a una contrazione del 73%. La netta riduzione si spiega anche con la chiusura dei bar e ristoranti e con il fatto che le persone sintomatiche si sono sottoposte al test.

Per portare sotto controllo focolai già noti sono inoltre stati condotti anche diversi test su ampia scala, rintracciando dei contagiati in tre scuole a Bonaduz, Thusis e Untervaz così come in due alberghi di Arosa. Attraverso test nella cerchia famigliare di tali persone sono stati individuati e isolati altri positivi. Mentre un test aziendale presso 436 dipendenti della Ferrovia retica ha portato alla luce altri due casi.