L’introduzione di un test Covid obbligatorio per le persone cui è stato negato l’asilo e devono partire divide gli animi: se per la sinistra e le organizzazioni vicine a queste persone si tratta di una misura sproporzionata, per la destra è in gioco la credibilità della politica d’asilo elvetica.

La diatriba è scoppiata in seguito alla volontà del Consiglio federale di completare la legge sugli stranieri e l’integrazione con la possibilità di sottoporre a test obbligatorio le persone candidate all’espulsione. Stando al governo, sempre più soggetti hanno rifiutato di recente il test anti-Covid proprio per evitare l’allontanamento dalla Svizzera.

A fine aprile, nei centri federali d’asilo a rifiutarsi sono state 22 persone, salite a 50 a fine maggio. A queste si aggiungono altri candidati all’allontanamento che soggiornano nei Cantoni. Molte compagnie di volo, così come i Paesi di arrivo e dello spazio di Dublino, pretendono un test negativo contro il coronavirus.

L’esecutivo ha fretta: vorrebbe infatti modificare la legge rapidamente, con validità fino al 31 dicembre 2022. Tale misura dovrebbe consentire di risparmiare sui costi, specie per i Cantoni che sono responsabili per le espulsioni. Il termine per la procedura di consultazione è scaduto ieri, mercoledì. Il parlamento dovrebbe dichiarare urgente la revisione legislativa.

Stando alle risposte ricevute, per i Verdi e l’Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati, il provvedimento è sproporzionato e violerebbe il diritto fondamentale all’integrità fisica. A detta dei Verdi, per esempio, esistono metodi meno invasivi per ottenere il medesimo risultato, ossia prendere contatto con i Paesi di destinazione per organizzare una quarantena sul rispettivo territorio.

Oltre a ciò, non si capisce dal testo della proposta come si possa svolgere un test sui riottosi. Inserire un tampone nel naso di una persona contro la sua volontà non è accettabile. Problematico anche bloccare la persona in questione. Considerazioni simili anche per che si occupa di rifugiati, secondo cui il rischio di ferimento è elevato se il profugo oppone resistenza, per non parlare dell’elevato uso della forza cui si dovrebbe far capo. Per gli ecologisti e l’ONG non sussiste nemmeno un interesse pubblico preponderante per un tale provvedimento.

Per PLR e UDC, invece, la prevista modifica legislativa è benvenuta. Coloro che si rifiutano di sottoporsi abusano dei loro diritti. Il fatto che le espulsioni possano essere effettivamente eseguite contribuisce alla credibilità della politica d’asilo elvetica e alla sua accettazione nella popolazione. Si tratta di un aspetto centrale.

Tuttavia, anche il PLR chiede che tale misura venga applicata in maniera proporzionata per proteggere i diritti fondamentali e che vi si faccia ricorso solo se altri sistemi meno invasivi hanno fallito. Secondo il PLR, con le regole attuali è impossibile obbligare qualcuno a sottoporsi ad un’analisi.

Tuttavia, come dimostra il caso danese, il solo fatto di prevedere la possibilità di un obbligo ha incrementato la propensione di queste persone a farsi testare volontariamente. Per l’UDC, favorevole alla proposta del governo, la tendenza in rialzo a rifiutare il test va bloccata.

©CdT.ch - Riproduzione riservata