I test devono restare gratis per i non vaccinati? Berna ci sta pensando

Lo scorso 1. agosto, il presidente Guy Parmelin si è chiesto se i test di cui hanno bisogno le persone non vaccinate per ottenere un certificato Covid, debbano continuare ad essere gratuiti. Come riporta ora il «SonntagsBlick», il presidente non ha ancora discusso la questione con i colleghi di Consiglio federale. Secondo il giornale, il ministro della sanità Alain Berset intende trattare il tema durante la seduta del Consiglio federale di mercoledì, e affronterà anche l’argomento dei test. In un’intervista, Parmelin ha sollevato la questione se i test per la Covid-19 debbano restare gratuiti una volta che tutti quelli che vogliono saranno stati vaccinati. Tuttavia, secondo lui, questo non è ancora il momento.