(Aggiornato alle 15.10) - È stata convocata oggi alle 14 a Berna, una nuova conferenza stampa dei tecnici per parlare della lotta al coronavirus nel nostro Paese. Tra i partecipanti figurano Virginie Masserey, capo della divisione malattie infettive dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), Daniel Aeschbach, capo della Farmacia dell’esercito, Christoph Berger, presidente della Commissione federale per i problemi di vaccinazione, Claus Bolte, responsabile dell’autorizzazione presso Swissmedic, Rudolf Hauri, medico cantonale di Zugo e presidente dell’Associazione dei medici cantonali, e Mike Schüpbach, vicedirettore dell’area legale 2 dell’UFSP.

La prima a prendere la parola è stata Virginie Masserey che come d’abitudine ha fatto il punto sui dati odierni legati a contagi, decessi, ospedalizzazioni e test effettuati legati al virus. «La situazione sta migliorando, anche se lentamente», ha detto l’esperta aggiungendo che il calo dà risultati positivi soprattutto nella Svizzera romanda, a conferma del fatto che le misure rigorose darebbero esiti positivi. Anche i casi di degenza nei reparti di terapia intensiva sono diminuiti, ha aggiunto Masserey, ma lentamente. La responsabile della Divisione malattie infettive ha anche detto di essere preoccupata per la stagnazione ad alti livelli di morti e ospedalizzazioni. Questo, in particolare considerando l’avvicinarsi delle feste di Natale.

Le dosi di vaccino

Parlando dei contratti con le tre società produttrici di vaccini AstraZeneca, Moderna e Pfizer, Masserey ha specificato che ci sono accordi per un totale di 13 milioni di fiale, ossia il necessario per vaccinare oltre sei milioni di persone dal momento che ci vogliono due dosi. Le prime vaccinazioni dovrebbero avvenire nella prima metà dell’anno, ha aggiunto. I primi studi sull’efficacia di questi vaccini - anche se si tratta di risultati preliminari - sono confortanti, ha proseguito. La fornitura è prevista per il primo semestre del prossimo anno, sempre mettendo in primo piano la sicurezza e la qualità.

«La qualità è più importante della velocità»

A prendere la parola è poi stato Claus Bolte, di Swissmedic, che ha sottolineato l’importanza di dare fiducia alle vaccinazione che «dovrebbe andare veloce, ma la velocità non va a scapito delle cure». I risultati ottenuti delle tre società sono stati controllati, ha detto ancora Bolte specificando ancora che «al momento non si è ancora in grado di concedere l’approvazione» da parte della società di sorveglianza farmaceutica dal momento che mancano ancora parte dei documenti su qualità e sicurezza negli studi clinici. «Bisogna effettuare controlli che necessitano un grande lavoro», ha spiegato, anche perché si tratta di un rimedio che verrà utilizzato da un ampissimo spettro della popolazione. Bisogna quindi tenere conto di moltissimi fattori. Il tutto deve poi essere fatto con una certa velocità, in modo da poter arrivare a bloccare l’epidemia di coronavirus il prima possibile. Una decisione definitiva verrà presa solamente una volta che si avranno tutti i dati, ha concluso Bolte.

Vaccino gratuito e su base volontaria

«La vaccinazione sarà fatta gratuitamente e su base volontaria», ha specificato ancora Masserey riprendendo la parola e aggiungendo che verrà data la precedenza alle persone considerate particolarmente a rischio come ad esempio di over 65, poi gli operatori sanitari che entrano in contatto con i positivi, ha spiegato prendendo la parola Christoph Berger, presidente della Commissione federale per le vaccinazioni (CFV). In seguito si penserà ai familiari e coloro che entrano in stretto contatto con chi è particolarmente a rischio. Si darà inoltre la priorità prima agli adulti poi ai bambini. Una certa precedenza potrà essere data anche a coloro che fanno parte da alcune strutture comunitarie con un alto rischio di infezione e focolaio, come le case per disabili, le carceri ha asserito ancora l’esperto. Ma la priorità è proteggere i più deboli, anche perché attualmente non si mira all’immunità di gregge, che gli studi al momento non sono ancora riusciti a provare.

Distribuzione affidata ai Cantoni

«I Cantoni dovranno organizzare da soli la distribuzione» dei vaccini, ha poi sottolineato il presidente dell’organizzazione dei medici cantonali Rudolf Hauri. Le autorità cantonali saranno così chiamate ad organizzare i punti di distribuzione, quanto alle spese per le vaccinazioni, che dovranno iniziare nello stesso momento in tutti i Cantoni, saranno ripartite fra il Governo federale, i Cantoni e gli assicuratori malattia, ha concluso Hauri.

Stock gestito dalla Farmacia dell’esercito

Le dosi verranno custodite e distribuite dalla Farmacia dell’esercito, ha spiegato il responsabile Daniel Aeschbach. «Conserveremo i vaccini della Confederazione in infrastrutture appositamente adibite e ben protette». La chiave di distribuzione è di competenza dell’Ufficio federale della sanità pubblica. L’esercito, tuttavia, è responsabile della distribuzione appropriata. Sempre a livello materiale, l’esercito potrà mettere a disposizione una serie di elementi pratici, come ad esempio le siringhe.

