I Verdi vogliono un piano di rilancio ecologico che si concentri sulla protezione del clima, le cure infermieristiche e la digitalizzazione, come pure sulla formazione e la riqualifica professionale. Per raggiungere questi obiettivi propongono investimenti per 11 miliardi di franchi nei prossimi quattro anni.

La pandemia ha causato un forte aumento della disoccupazione negli ultimi 12 mesi e ha ulteriormente accelerato i cambiamenti strutturali in molti settori, afferma il partito in un comunicato. «La Svizzera può e deve rispondere con un programma strategico d’investimento che sia rapidamente efficace».

Il piano di rilancio presentato, che comprende 14 misure, creerebbe migliaia di nuovi posti di lavoro nelle industrie incentrate sulla sostenibilità, secondo i Verdi. In particolare, il partito propone di raddoppiare la promozione dell’energia verde e il tasso di ristrutturazione degli edifici, nonché di facilitare gli investimenti in tecnologie rispettose del clima. La ricerca svizzera dovrebbe concentrarsi sul clima, l’energia e l’economia verde.

L’importanza delle cure

Gli ultimi mesi hanno messo in evidenza l’importanza sistemica delle cure infermieristiche e dell’assistenza all’infanzia. I cantoni e le istituzioni sanitarie devono essere sostenuti per migliorare le condizioni di lavoro del personale. Anche le scuole a orario continuato dovrebbero essere disponibili in tutto il paese.

I Verdi chiedono la creazione di un’infrastruttura sostenibile e una governance dei dati digitali all’interno dell’amministrazione. Bisognerebbe inoltre promuovere progetti tecnologici e start-up orientati al bene comune.

Sostenere la formazione

Per evitare che i giovani diplomati finiscano in disoccupazione a causa della crisi, il partito propone di fornire un sostegno finanziario per la formazione continua degli apprendisti. L’offerta di apprendistati e stage universitari nell’amministrazione federale dovrebbe pure essere aumentata.

Inoltre, devono essere create nuove opportunità di carriera per gli adulti disoccupati, finanziando borse di studio aggiuntive per 10’000 persone e introducendo buoni di formazione per la riqualifica professionale.

«Con il nostro programma di stimolo, vogliamo accelerare una ripresa economica verde dalla crisi. Ma vogliamo anche creare posti di lavoro rispettosi del clima e porre le basi per un’economia innovativa e neutrale per il clima nel 21° secolo», riassume la consigliera nazionale sangallese Franziska Ryser.

©CdT.ch - Riproduzione riservata