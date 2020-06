Il gruppo dei Verdi nel parlamento zurighese aveva già preso le distanze dal suo rappresentante in seguito alle dichiarazioni da lui fatte nella prima sessione dopo la pausa per il lockdown.

Urs Hans ha ad esempio sostenuto che bisogna assumere vitamina C per curarsi dal Covid-19 o che Bill Gates vuole arricchirsi ulteriormente attraverso un vaccino. L’interessato ha detto alla NZZ di accettare la decisione del partito e di volere rimanere in Gran consiglio come indipendente.