I Verdi liberali preferiscono la variante 1 del pacchetto posto in consultazione dal Consiglio federale, più blanda. Dal canto suo il Partito socialista afferma che la Confederazione sta finalmente reagendo in modo appropriato alla situazione sanitaria.

L’attuazione su larga scala della cosiddetta regola 2G (guarito o vaccinato) per le aree interne è preferibile alle chiusure parziali, ha detto il presidente di Verdi liberali su Twitter. Jürg Grössen sostiene anche l’idea di dover mostrare un test negativo in luoghi dove non è possibile rimanere seduti, come nelle discoteche o nei cori.

Il PS è soddisfatto delle proposte. La Confederazione e i cantoni «cominciano finalmente ad agire come dovrebbero per proteggere la popolazione e gli ospedali», ha scritto su Twitter. La quota di persone che hanno ricevuto il booster deve ora essere aumentata rapidamente e le vaccinazioni devono essere offerte «24 ore su 24» fino a Natale.

Inoltre, sono necessari ulteriori aiuti economici e un miglioramento urgente delle condizioni di lavoro nel settore delle cure. Spetta ora ai cantoni - in collaborazione con gli ospedali, gli esperti e il Consiglio federale - decidere rapidamente quali misure sono necessarie per superare la crisi. Per il Ps, le condizioni attuali negli ospedali non sono solo una conseguenza diretta della pandemia, ma anche «una triste testimonianza dei mancati investimenti da parte di ospedali e cantoni per le condizioni di lavoro del personale sanitario».