La «ministra» di Giustizia Karin Keller-Sutter ha avviato oggi una consultazione pubblica di sei settimane per cercare di portare a buon fine il progetto di un’identità digitale statale, bocciato nella votazione del 7 marzo scorso.

In maggio il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di avviare rapidamente un nuovo tentativo per istituire un’identità elettronica (Ie) statale. Coinvolgimento il mondo scientifico e i Cantoni, il DFGP ha nel frattempo elaborato un documento che serve da base per la discussione. Oltre a descrivere varianti tecniche, l’analisi illustra anche la loro attuazione nel contesto economico e sociale nonché diverse possibilità di impiego dell’Ie statale, spiega un comunicato odierno del Ufficio federale di giustizia (UFG).