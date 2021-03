In totale, nel 2020 sono state 23’687 le persone che hanno ricevuto una decisione definitiva nei sei centri di reclutamento, informa oggi tramite una nota Aggruppamento Difesa. Di queste, 17’302 sono state dichiarate abili al militare, 1981 alla protezione civile e 4404 inabili dal punto di vista medico. Altri 1248 individui sono stati rimandati per vari motivi.

Nel comunicato si ricorda come, a causa della pandemia, nel 2020 si sia resa necessaria la sospensione del reclutamento per diverse settimane, per poi riprendere da giugno con cicli ridotti. È stato comunque possibile garantire un apporto di personale sufficiente per l’inizio della scuola reclute estiva e di quella invernale.

Le donne convocate al reclutamento sono state 412. Di queste, 379 hanno ricevuto una decisione definitiva e a 345 è stato possibile assegnare una funzione nell’esercito. Ciò corrisponde a un’idoneità del 91%. In 72 sono inoltre state smistate alla protezione civile, in 26 al Servizio della Croce Rossa e 71 sono state raccomandate per un impiego di promozione della pace. Hanno assolto una valutazione per un futuro da sottufficiale superiore o ufficiale in 120, di cui solo 4 hanno ottenuto una raccomandazione negativa.