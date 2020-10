Visite ufficiali a Oslo e Copenaghen questa settimana per il consigliere federale Ignazio Cassis. Fra i vari impegni, è previsto un incontro con la ministra degli esteri norvegese e il ministro per lo sviluppo danese.

In primo piano, si legge in un comunicato odierno del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), ci saranno le relazioni bilaterali con Norvegia (incontri il 15 ottobre) e Danimarca (15 e 16 ottobre).

A Copenaghen, il ticinese prenderà parte a una cerimonia organizzata dall’Ambasciata svizzera per celebrare i cento anni di relazioni diplomatiche fra Confederazione e Danimarca. In tale contesto ci sarà anche un incontro con la Regina Margrethe II.

Sempre in Danimarca, incontrerà il ministro per lo sviluppo Rasmus Prehn e quello delle finanze Nicolai Wammen. In Norvegia è invece previsto un colloquio con la ministra degli esteri Ine Eriksen Søreide.