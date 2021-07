Dal 4 all’8 luglio il consigliere federale Ignazio Cassis sarà in visita ufficiale in Lettonia, Estonia e Lituania per discutere di politica europea, cooperazione e delle attuali sfide internazionali. Gli ultimi due giorni del viaggio parteciperà alla conferenza sulla riforma ucraina che si terrà a Vilnius.

Cento anni fa la Svizzera riconosceva l’indipendenza dell’Estonia, della Lettonia e della Lituania e 30 anni fa, dopo il crollo dell’Unione Sovietica, riprendevano le relazioni bilaterali con tutti e tre gli Stati, ricorda una nota del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), ponendo l’accento su questo doppio anniversario.

Cassis sarà dapprima a Riga, dove incontrerà il ministro degli esteri lettone Edgars Rinkēvičs, il presidente Egils Levits e la presidente del Parlamento Ināra Mūrniece. Per l’occasione, l’ambasciata di Svizzera, insieme al Riga-Jurmala Festival, organizzerà una conferenza virtuale sul tema della digitalizzazione nella cultura.

Sarà poi la volta di Tallinn, dove i colloqui si focalizzeranno sulla digitalizzazione e sulla ciberdiplomazia. Cassis visiterà anche il Centro di eccellenza della NATO per la difesa cibernetica e l’e-Estonia Briefing Centre. In programma ci sono anche discussioni con la ministra degli esteri Eva-Maria Liimets e il presidente del Parlamento Jüri Ratas.

Chiuderà il cerchio la visita a Vilnius, dove il ministro degli esteri elvetico incontrerà il suo omologo lituano Gabrielius Landsbergis e, nel quadro delle celebrazioni del doppio anniversario, visiterà una mostra dedicata ai manifesti elettorali svizzeri.

Il momento culminante della visita a Vilnius sarà la partecipazione alla conferenza sulla riforma ucraina, un evento ad alto livello che dal 2017 si svolge ogni anno in un Paese diverso. L’obiettivo è sostenere il processo di riforma in Ucraina e formulare raccomandazioni su come agire.

Nella sua nota, il DFAE ricorda che nel 2022 la conferenza si terrà a Lugano e che dal 1999 la Confederazione utilizza tutti gli strumenti a sua disposizione per sostenere le riforme in Ucraina, in particolare attraverso l’aiuto umanitario, la cooperazione allo sviluppo e la promozione della pace. Alla conferenza di quest’anno, Cassis terrà vari colloqui bilaterali, anche con rappresentanti del Governo ucraino.

Ad accompagnare il ministro degli esteri elvetico nei Paesi baltici ci saranno le consigliere nazionali Corina Gredig (PVL/ZH), della Commissione delle istituzioni politiche della Camera del popolo, e Lilian Studer (PEV/BE), di quella della scienza, dell’educazione e della cultura.

