Il consigliere federale Ignazio Cassis ha iniziato oggi una visita ufficiale in Africa nordoccidentale che, fino al 13 febbraio, lo vedrà fare tappa in Algeria, Mali, Senegal e Gambia.

Il capo del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) discuterà in primo luogo dell’attuazione nei prossimi quattro anni (2021-2024) delle strategie per il Medio Oriente e il Nordafrica e per l’Africa subsahariana recentemente adottate dal Consiglio federale.