Il presidente della Confederazione Ignazio Cassis è risultato positivo al coronavirus. Lo si legge in un comunicato odierno delle autorità federali.

Non appena appreso il risultato, questa mattina è andato immediatamente in isolamento, indica il comunicato governativo.

Cassis ha effettuato il test in vista della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, che si svolge il 18 e 19 febbraio. Fino a domenica, il presidente della Confederazione svolgerà il proprio lavoro da casa e non parteciperà agli eventi e alle manifestazioni in agenda, precisa la nota.