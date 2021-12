Il consigliere federale Ignazio Cassis ha accolto oggi a Berna il ministro degli esteri marocchino Nasser Bourita. La visita segna il centenario della presenza diplomatica svizzera in Marocco.

I due ministri hanno discusso fra le altre cose delle sfide internazionali in materia di migrazione, si legge in un comunicato odierno del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Il Marocco è sulla rotta migratoria verso il Mediterraneo, dove la Svizzera si impegna con progetti per la protezione dei bambini migranti e della loro reintegrazione nei Paesi d’origine.