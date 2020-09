Il 13% delle fatture di medici e ospedali ricevute nel 2019 dalla Suva non era corretto: l’azienda di diritto pubblico che gestisce l’assicurazione infortuni di 2 milioni di lavoratori si è trovata di fronte a emissioni doppie, prestazioni conteggiate in modo sbagliato o non assicurate, nonché fatture concernenti casi già chiusi.

Per effettuare gli interventi l’ente che vede alla presidenza l’ex consigliere di stato PLR ticinese Gabriele Gendotti si avvale delle tecnologie digitali. «Il sistema automatizzato per il controllo delle fatture, basato su modelli di autoapprendimento, riconosce se una determinata fattura è anomala per un caso specifico e la seleziona per verificarla in dettaglio», afferma Michael Widmer, responsabile del team spese presso la Suva, citato nel comunicato. «I nostri specialisti controllano poi manualmente se le prestazioni fornite sono riconducibili all’infortunio, se sono in linea con la diagnosi e se sono conformi al tariffario».