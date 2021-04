Il contrasto al traffico illegale di sigarette sembra essere scomparso dalle priorità della polizia federale svzzera (Fedpol). L’ultimo rapporto in cui il tema non venga semplicemente accennato risale ormai a 10 anni fa. Tra il 2012 e il 2013, le relazioni annuali della Fedpol richiamano le rotte delle bionde, in particolare dall’Europa Sud-orientale e dall’Albania, poi più nulla, se si esclude la cartina pubblicata nel rapporto 2018 in cui si riassumono le attività illecite dei «Gruppi slavi» provenienti da «Serbia, Montenegro, Bosnia Erzegovina»: traffico di stupefacenti, reati contro il patrimonio, ricettazione, omicidi su commissione e, appunto, contrabbando di sigarette.

Secondo l’Antimafia italiana negli ultimi anni il contrabbando dall’Est Europa è ripreso in grande stile

Sembra del tutto evidente come il fenomeno non desti preoccupazione, e comunque non sia considerato prioritario. Eppure, secondo una recente inchiesta del Sole 24 Ore sui «Livelli di contrabbando e contraffazionedei pacchetti di sigarette» nei Paesi europei, in Svizzera quasi il 3% delle bionde è di provenienza illegale.

In ogni caso, la Confederazione partecipa ai 12 gruppi di lavoro di Europol di contrasto alla criminalità, tra i quali c’è anche quello sul contrabbando di sigarette. Un fenomeno che garantisce alle mafie europee enormi guadagni.

Nell’ultima relazione inviata al Parlamento, la Direzione Nazionale Antimafia italiana ha parlato con chiarezza di una «ripresa» in grande stile «del contrabbando di sigarette» da parte soprattutto dei «clan della Camorra napoletana». I nuovi canali del «contrabbando internazionale di tabacchi» passano soprattutto dalla Tunisia e dagli Emirati Arabi Uniti, ma anche dall’Ungheria e da altri Paesi dell’Est Europa.

Le bionde, una volta sbarcate in Italia, sono «lavorate» in centri di smistamento nel Centro e nel Nord della Penisola e infine rivendute come «autentiche» sul mercato internazionale.

