«Cosa significa questo per i datori di lavoro? Una delle cose più importanti che i datori di lavoro possono fare per assicurare la fedeltà dei loro dipendenti è mostrare empatia», si legge in un comunicato. «Questo non è un compito facile, ma la nostra indagine di un anno fa ha mostrato che la maggior parte delle aziende sono sufficientemente competenti in questo. Un anno più tardi però le aspettative dei dipendenti sono cambiate. La maggioranza ritiene di non essere adeguatamente ricompensata per le sue capacità».