L’accordo quadro istituzionale con l’Unione europea continua a trovare il sostegno della popolazione, malgrado le critiche politiche sempre più vaste che gli vengono mosse: il 64% degli svizzeri è favorevole all’intesa, il 32% contrario e il rimanente 4% non ha un’opinione. È quanto emerge da un sondaggio realizzato dall’istituto Gfs.bern per Interpharma, l’associazione delle imprese farmaceutiche.

Ai partecipanti al rilevamento - di cui riferiscono oggi la stessa Interpharma nonché i domenicali SonntagsBlick e NZZ am Sonntag - è stata posta una domanda per sapere se, in caso di votazione, avrebbero sostenuto l’accordo negoziato con Bruxelles. Il 15% ha risposto sicuramente sì, il 49% tendenzialmente sì, il 19% tendenzialmente no e il 13% sicuramente no.