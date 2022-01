Quasi il 70% di ristoranti, bar e caffè sono in perdita a causa delle misure anti-coronavirus. A rivelarlo è l’associazione di categoria Gastrosuisse, secondo cui la situazione si è aggravata con l’introduzione dell’obbligo per i clienti di disporre del certificato COVID e ancor di più da dicembre, quando è entrata in vigore la regola del 2G (ingresso solo per vaccinati o guariti).