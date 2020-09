Sette persone su dieci sono favorevoli all’obbligo di mascherine negli spazi pubblici chiusi e vorrebbero regole uniformi per tutta la Svizzera, ma solo il 41% intende farsi vaccinare appena possibile contro il Sars-CoV-2, secondo un nuovo sondaggio pubblicato oggi. Nella Svizzera italiana la percentuale di chi teme il contagio e le conseguenze economiche risulta più elevate che nelle altre regioni.

La percentuale di scettici per quanto riguarda la vaccinazione contro il nuovo coronavirus è estremamente elevata: solo il 41% a livello nazionale si è detto pronto a vaccinarsi non appena l’Ufficio federale della sanità pubblica rilascerà un’autorizzazione. Fra gli italofoni la percentuale scende al 36%.

Solo una persona su due ritiene che le autorità stiano agendo correttamente e in modo proporzionato e appena una su cinque stima che la crisi finirà presto. Il 20% - soprattutto uomini - pensa al contrario che la reazione sia stata eccessiva e per il 28% mette a rischio i diritti democratici. In Ticino, duramente colpito dalla pandemia, solo il 12% trova esagerata la risposta della autorità e il 27% pensa che la soluzione sia vicina.