Gli ospedali ricominciano a rinviare le operazioni programmate per far fronte ai pazienti COVID-19. Lo ha spiegato, nel consueto incontro con i media, Virginie Masserey, responsabile della Divisione malattie trasmissibili dell’Ufficio federale di sanità pubblica (UFSP). Che ha poi aggiunto: «Circa il 90% delle persone ricoverate con il coronavirus non è vaccinato» e la loro età è al ribasso. «Tanti ospedalizzati hanno meno di 50 anni» e finiscono anche in cure intense. I pazienti vaccinati che necessitano di un ricovero «sono per la maggior parte anziani con patologie pregresse».

E proprio la situazione negli ospedali viene tenuta sotto controllo da Berna. Perché il personale è sempre stato sotto pressione e l’attuale media di 85 ricoveri COVID giornalieri è «un po’ tropo alta rispetto al tasso di occupazione dei posti letto nei nosocomi del resto d’Europa». Durante la seconda ondata, erano circa mezzo migliaio le persone che necessitavano nelle cure intese. Attualmente sono 264, ma «non è possibile prevedere come evolverà la situazione. Il virus è mutato e le cose cambiano», ha precisato Masserey. I collaboratori ospedalieri, già sollecitati negli scorsi mesi, potrebbero venire dirottati nei reparti di terapia intensiva, creando un «buco» altrove.

L’invito rivolto alla popolazione, pertanto, è nuovamente quello di farsi vaccinare. «Il rischio d’infezione è inferiore del 70-90%, inoltre chi viene infettato ha una carica virale più bassa e il rischio di trasmissione è minore, anche in famiglia». Se la copertura vaccinale cresce, diminuiscono di conseguenza anche le infezioni. E gli effetti collaterali del vaccino? «Come ogni farmaco, si possono verificare anche con la vaccinazione. Ma quelli gravi sono rari. La tanto temuta miocardite si verifica solo una o due volte su 100.000 vaccinazioni».

Manca personale specializzato

Nel suo intervento, Linda Nartey, medico cantonale di Berna e vicepresidente dell’Associazione dei medici cantonali, ha fatto notare che è inutile aumentare il numero di posti letto in terapia intensiva se manca il personale specializzato per curare i pazienti gravi. Il problema, secondo Nartey, è che al momento gli ospedali guardano con preoccupazione alla situazione attuale, perché «tutto può cambiare in peggio in tempi brevi».

Per quanto riguarda le misure nelle scuole, i Cantoni sono favorevoli a una regolamentazione nazionale, secondo Nartey. Non è ancora chiaro se si debba introdurre l’obbligo o meno della mascherina, ma «in futuro, sarebbe meglio avere una regolamentazione nazionale». Stando a Virginie Masserey, «la Confederazione è molto preoccupata per i bambini». A tale riguardo, è in contatto regolare con i direttori cantonali dell’educazione e la Conferenza dei direttori cantonali dell’educazione.

