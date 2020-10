Per l’insieme dei 27 paesi dell’Ue, la statistica dice che per un giovane su dieci (10,2%) la formazione scolastica termina con l’obbligatorietà. Per la Confederazione il dato è del 4,4%. Ancora meno adolescenti disertano la scuola nella Svizzera orientale (che comprende tra gli altri il cantone dei Grigioni, 3,3%) e in quella centrale (3,5%). In Ticino, con un 6,3%, la quota è la più alta delle sette regioni in cui Eurostat ha suddiviso il Paese.