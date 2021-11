«È tornato il pubblico, ma è tornata anche la violenza negli stadi di calcio». Con queste parole, via social, il consigliere di Stato Norman Gobbi è tornato a parlare di sport e sicurezza. E lo ha fatto, soprattutto, annunciando l’entrata in vigore del biglietto nominale a partire dalla stagione 2022-23. E ancora: «L’hooliganismo è un fenomeno difficile da estirpare in Svizzera. La nostra proposta di introdurre il biglietto nominativo per entrare negli stadi e nelle piste oggi è stata accolta all’unanimità a Mendrisio dai miei colleghi direttori cantonali di giustizia e polizia». La misura, scrive ancora Gobbi, dovrebbe appunto entrare in vigore nella stagione 2022-23 e varrà per i massimi campionati di calcio e hockey. «È una soluzione molto efficace, come dimostrato dai principali campionati di calcio europei. Avanti a favore della sicurezza e dello sport».