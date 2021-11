L’annuncio di Norman Gobbi non è, come si suol dire, un fulmine a ciel sereno. Anzi, la decisione riguardante il biglietto nominativo da parte dei direttori cantonali di giustizia e polizia era attesa. Per certi versi perfino scontata. Michele Campana, Chief Operating Officer del Football Club Lugano, fresco di elezione in seno al comitato della Swiss Football League, da noi contattato afferma: «Il tema interessa indubbiamente non solo la società che rappresento ma anche l’intera Lega calcistica. È il dossier numero uno sul tavolo. Ne abbiamo parlato anche oggi, a margine dell’elezione del nuovo presidente e del comitato. A livello di Lega stiamo reagendo, il tema sicurezza e violenza è prioritario. Abbiamo altresì stabilito una road map per i prossimi incontri. Entro la metà di gennaio, al più tardi, arriveremo anche a una nostra decisione. Non ci sorprende quanto annunciato da Gobbi, se ne discuteva già prima della pandemia. È, forse, una soluzione un po’ estrema. Ma anche noi, come sistema calcio, dobbiamo chiederci se non è arrivato il momento di fare questo passo in più. Da un lato vorremmo evitare simili estremi, quantomeno come principio. Tuttavia, se i problemi non si risolvono e, soprattutto, se continuano a ripetersi situazioni come quella, recente, del Letzigrund ti rendi conto, come Lega, di dover intervenire. Per tutelare il 99% e passa di spettatori che si comporta bene. Le famiglie allo stadio, i futuri tifosi, gli sponsor e l’immagine della Lega. È un tema appunto molto complicato, ma vogliamo partecipare in termini di soluzioni».