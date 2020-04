«Ora entreremo in una fase di transizione», ha detto Berset. La protezione della salute rimane la priorità assoluta quando si tratta di trovare una via percorribile per la Svizzera e la società.

Christoph Ammann, presidente del governo bernese, ha ringraziato il Consiglio federale per la «prudente e determinata leadership» nella crisi del coronavius. Il sistema federale ha funzionato bene, a parte alcune difficoltà iniziali. Ammann ha dichiarato che il governo cantonale continuerà a sostenere l’esecutivo federale anche quando si tratterà di trarre insegnamento dalla crisi, ad esempio per miglioramenti nell’approvvigionamento dei materiali.

In risposta alla domanda di un giornalista, Berset ha aggiunto che è in corso una discussione per sapere quando le operazioni rinviabili potrebbero essere nuovamente consentite. È importante sapere come si svilupperà il numero di persone infette se il Consiglio federale allenta le misure. «È un esercizio di equilibrismo», ha detto Berset.